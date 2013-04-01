Во Львове провалился канализационный коллектор

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, провал произошел сегодня, 1 апреля, во второй половине дня на подъезде к проспекту Красной Калины возле перекрестка с улицей Венгерская в пределах газона.

„На подъезде к путепроводу образовался провал. Обвалилась верхняя часть канализационного коллектора диаметром 1600 мм. На 2 апреля назначено заседание комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая исследует причины, состояние коллектора и определит, какие действия нужно предпринять в дальнейшем”, - сообщили в пресс-службе.

В городском совете также сообщили, что данная "канализационная сеть переправляет стоки с Сыховского жилого массива в очистительные сооружения. Отвод бытовых стоков от Сыховского района не прекращен".