Промышленники с начала года задекларировали 85 миллиардов убытков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко во время брифинга в Кабинете министров.

«В целом убытков задекларировано около 85 млрд грн. Наибольшие отрасли – металлургия - 15 млрд грн, предприятия топливно-энергетического комплекса – 13 млрд, химическая отрасль – 7 млрд», - сказал А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве доходов и сборов, созданном на базе Налоговой и Таможенной служб, на учете состоит 1480 юридических лиц с объемом доходов свыше 500 млн грн и отнесенных к категории крупных налогоплательщиков. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь - февраль составила 69,961 млрд грн, что на 6,5% больше показателя аналогичного периода 2012 года.

Вместе с тем, Министерство доходов и сборов Украины ожидает, что по итогам первого квартала в бюджет будет перечислено порядка 1 млрд грн по результатам расследований резонансных преступлений в сфере налогообложения.