Украина экспортировала более 19 миллионов тонн зерновых

В частности, в феврале-марте на внешние рынки было поставлено 3,2 миллиона тонн зерна. Такие темпы позволят выполнить прогноз по экспорту зерновых в текущем маркетинговом году. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Если подводить итоги за февраль и март, то аграрии за это время экспортировали 3,2 миллиона тонн зерна. Это достаточно хорошие темпы, чтобы выполнить прогноз до конца текущего маркетингового года. Всего с начала маркетингового года Украина экспортировала 19,3 миллиона тонн зерна», − подчеркнул Николай Присяжнюк.

Кроме того, еще около 1,3 миллиона тонн зерна находится в портах и загружено на корабли, которые будут отправлены в ближайшее время.

«Вместе с тем, нашей задачей номер один остается внутренняя продовольственная безопасность. Поэтому мы постоянно мониторим балансы зерна на внутреннем рынке и следим за внешней конъюнктурой. Если же подвести итоги по наращиванию экспорта зерновых в текущем маркетинговом году, то по состоянию на 30 апреля было поставлено почти на 4 миллиона тонн зерна больше, чем за аналогичный период предыдущего МГ», − отметил Николай Присяжнюк.