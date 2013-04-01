Гриценко считает, что завтрашняя акция возле стен ВР преодолела рамки оппозиции
15:45, 01 апреля 2013Общество
3496
Один из лидеров оппозиции Анатолий Гриценко, комментируя завтрашнюю акцию возле стен Верховной Рады, отметил, что она уже преодолела рамки оппозиции – к ней присоединилась широкая общественность.
Гриценко высказал мнение по поводу завтрашней акции
«Эта акция уже вышла за рамки оппозиции, к ней включилась общественность, которая призывает киевлян выйти и четко сказать свое «нет» планам власти по уничтожению местного самоуправления и о проведении выборов киевского городского головы и Киевсовета», – отметил Анатолий Гриценко.
К тому же лидер оппозиции добавил, что акция за время подготовки приобрела дополнительную цель – отставку главы КГГА Александра Попова.
«За этот период, когда готовилась акция, в Киеве произошел коллапс (ситуация с уборкой снега – Ред.) и поэтому к требованиям акции добавилось – отставка главы Киевской городской администрации Александра Попова», – подытожил Анатолий Гриценко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter