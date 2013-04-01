Одесский нефтеперерабатывающий завод снова начал работать

После более двух лет простоя одесского нефтеперерабатывающего завода предприятие снова начало работать.

Уже функционирует установка первичной переработки нефти. Нефть, из которой будут производить бензин, будет поступать по морю из России. Новые владельцы нефтеперерабатывающего завода обещают, что топливо будет высокого качества, сообщает ТСН.

«Перед нами сейчас стоят задачи, связанные с поставкой, технологией, логистикой и другим. Для этого у нас есть очень компетентная команда», – заявил Сергей Курченко, председатель совета директоров группы ВЕТЕК.

Видео предоставлено ТСН