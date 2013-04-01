В Крыму разбился парапланерист
11:13, 01 апреля 2013Общество
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В Крыму погиб парапланерист, не справившись с потоком ветра.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГСЧС, трагедия произошла в Симферопольском районе АРК в эти выходные.
"В районе села Денисовка упал парапланерист, не справился с потоком ветра", - сообщили в пресс-службе.
42-летний житель Симферополя получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Другие подробности инцидента не сообщаются.
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