В Крыму разбился парапланерист

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГСЧС, трагедия произошла в Симферопольском районе АРК в эти выходные.

"В районе села Денисовка упал парапланерист, не справился с потоком ветра", - сообщили в пресс-службе.

42-летний житель Симферополя получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Другие подробности инцидента не сообщаются.