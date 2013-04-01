Победитель олимпиады «Финансовый гений» получил 50 тысяч от ПриватБанка
Победитель школьной олимпиады «Финансовый гений» выпускник классической гимназии «Престиж» из г. Ривне Виталий Палюк получил 50 тысяч гривн от ПриватБанка.
Как передает корреспондент УНИАН, в головном офисе ПриватБанка в Днепропетровске председатель правления банка Александр Дубилет вручил В.Павлюку сертификат на 50 тысяч гривен.
Он также вручил сертификат на 10 тысяч гривен за второе место в финале олимпиады Андрею Журакивскому из г. Хмельницкий.
Также призовое место по результатам проведения «Финансового гения» присуждено Катерине-Ольге Ковальчук из г. Черновцы. Девушка получила сертификат на отдых в Болгарии с 1 по 15 июля.
Награждение победителей всеукраинской экономической олимпиады состоялось сразу же после завершения финального тура, в котором приняли участие 18 школьников, получивших максимальное количество балов в первом туре соревнований.
По данным организаторов Всеукраинской экономической олимпиады — ПриватБанка и Международной платежной системы «MasterCard» - заявки на участие подали более 1200 выпускников школ из 200 городов Украины. Задание первого интерактивного тура олимпиады успешно выполнили 700 участников. В финал вышли школьники из 14 городов.
Финальный тур олимпиады не был похож на традиционные школьные соревнования. Участники соревновались с помощью ноут-буков и мобильных телефонов. Привычные тесты и задачи заменили бизнес-кейсы, разработанные топ-менеджерами ПриватБанка. Кроме того, участники финалисты олимпиады прошли квест по этажам офиса «Дельта» командные соревнования.
«Мы не ожидали, что сегодня украинские школьники так увлеченно занимаются экономикой, финансами: первая в стране финансовая он-лайн олимпиада привлекла более 1200 участников. Я был приятно удивлен уровнем вопросов финального тура соревнований. Скажу, что не все профессиональные банкиры смогли бы ответить на все вопросы, с которыми справились школьники", - отметил А.Дубилет.
«Мы взяли всех финалистов «на заметку» и предложим им стажировку в ПриватБанке», - добавил представитель банка.
По его словам, подобные экономические олимпиады среди школьников помогают ПриватБанку смотреть в будущее развитие экономики и знакомиться с будущими сотрудниками и клиентами банка.
Как отметила во время награждения финалистов он-лайн олимпиады «Финансовый гений» директор представительства компании «MasterCard» Вера Платонова, компания «MasterCard» очень много внимания уделяет проектам повышения финансовой грамотности в Украине.
«Мы очень рады, что вместе с ПриватБанком нам удалось реализовать очень важный для развития Украины проект. Я уверена, что для каждого участника «Финансового гения» выход в финал — большое достижение заработанное упорным трудом», - подчеркнула В.Платонова.
По словам победителя олимпиады В.Павлюка, он зарегистрировался на участие в этих соревнованиях в последний день, случайно. Юноша мечтает поступить в Национальный авиационный институт.
Справка УНИАН.Всеукраинская экономическая олимпиада для выпускников средних школ «Финансовый гений» стартовала 1 февраля 2013 года и была открыта для старшеклассников любой из школ в Украине. В течение четырех недель через сеть Интернет конкурсантам необходимо было выполнить различные виды заданий по экономике, финансам и банковскому делу. Также сдать тесты. По общей сумме набранных балов были определены финалисты.
Образовательная программ ПриватБанка «ЮниорБанк» работает с 2009 года в Украине, России, Грузии и Латвии, объединяет более 470 тысяч школьников. В рамках проекта ПриватБанк не только предоставляет возможность бесплатного практического обучения по финансовым услугам для детей и подростков, но и поддерживает спортивное движение и программу здорового образа жизни школьников.
«ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.
На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн.
В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.
Основными владельцами банка на начало 2013 года являлись Геннадий Боголюбов - 33,83%, Игорь Коломойский - 33,77% и Triantal Investments Ltd. (Кипр) - 24,99%.
MasterCard – международная финансовая компания, которая специализируется на платежных решениях и технологиях. Компания управляет самой быстрой в мире платежной сетью, объединяющей более 20 тысяч финансовых учреждений в более чем 210 странах и территориях. По итогам 2012 года количество карт MasterCard и Maestro в мире выросло на 8% до 1,9 млрд карт, при этом число транзакций с использованием платежных карт выросло на 20%.
На рынке Украины компания работает с 2006 года. Участниками платежной системы MasterCard являются более 100 банков страны. 90% существующего рынка эквайринга в Украине обслуживает система MasterCard PayPass.