Победитель олимпиады «Финансовый гений» получил 50 тысяч от ПриватБанка

Как передает корреспондент УНИАН, в головном офисе ПриватБанка в Днепропетровске председатель правления банка Александр Дубилет вручил В.Павлюку сертификат на 50 тысяч гривен.

Он также вручил сертификат на 10 тысяч гривен за второе место в финале олимпиады Андрею Журакивскому из г. Хмельницкий.

Также призовое место по результатам проведения «Финансового гения» присуждено Катерине-Ольге Ковальчук из г. Черновцы. Девушка получила сертификат на отдых в Болгарии с 1 по 15 июля.

Награждение победителей всеукраинской экономической олимпиады состоялось сразу же после завершения финального тура, в котором приняли участие 18 школьников, получивших максимальное количество балов в первом туре соревнований.

По данным организаторов Всеукраинской экономической олимпиады — ПриватБанка и Международной платежной системы «MasterCard» - заявки на участие подали более 1200 выпускников школ из 200 городов Украины. Задание первого интерактивного тура олимпиады успешно выполнили 700 участников. В финал вышли школьники из 14 городов.

Финальный тур олимпиады не был похож на традиционные школьные соревнования. Участники соревновались с помощью ноут-буков и мобильных телефонов. Привычные тесты и задачи заменили бизнес-кейсы, разработанные топ-менеджерами ПриватБанка. Кроме того, участники финалисты олимпиады прошли квест по этажам офиса «Дельта» командные соревнования.

«Мы не ожидали, что сегодня украинские школьники так увлеченно занимаются экономикой, финансами: первая в стране финансовая он-лайн олимпиада привлекла более 1200 участников. Я был приятно удивлен уровнем вопросов финального тура соревнований. Скажу, что не все профессиональные банкиры смогли бы ответить на все вопросы, с которыми справились школьники", - отметил А.Дубилет.

«Мы взяли всех финалистов «на заметку» и предложим им стажировку в ПриватБанке», - добавил представитель банка.

По его словам, подобные экономические олимпиады среди школьников помогают ПриватБанку смотреть в будущее развитие экономики и знакомиться с будущими сотрудниками и клиентами банка.

Как отметила во время награждения финалистов он-лайн олимпиады «Финансовый гений» директор представительства компании «MasterCard» Вера Платонова, компания «MasterCard» очень много внимания уделяет проектам повышения финансовой грамотности в Украине.

«Мы очень рады, что вместе с ПриватБанком нам удалось реализовать очень важный для развития Украины проект. Я уверена, что для каждого участника «Финансового гения» выход в финал — большое достижение заработанное упорным трудом», - подчеркнула В.Платонова.

По словам победителя олимпиады В.Павлюка, он зарегистрировался на участие в этих соревнованиях в последний день, случайно. Юноша мечтает поступить в Национальный авиационный институт.

Справка УНИАН.Всеукраинская экономическая олимпиада для выпускников средних школ «Финансовый гений» стартовала 1 февраля 2013 года и была открыта для старшеклассников любой из школ в Украине. В течение четырех недель через сеть Интернет конкурсантам необходимо было выполнить различные виды заданий по экономике, финансам и банковскому делу. Также сдать тесты. По общей сумме набранных балов были определены финалисты.

Образовательная программ ПриватБанка «ЮниорБанк» работает с 2009 года в Украине, России, Грузии и Латвии, объединяет более 470 тысяч школьников. В рамках проекта ПриватБанк не только предоставляет возможность бесплатного практического обучения по финансовым услугам для детей и подростков, но и поддерживает спортивное движение и программу здорового образа жизни школьников.

«ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финансовым учреждением страны по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Основными владельцами банка на начало 2013 года являлись Геннадий Боголюбов - 33,83%, Игорь Коломойский - 33,77% и Triantal Investments Ltd. (Кипр) - 24,99%.

MasterCard – международная финансовая компания, которая специализируется на платежных решениях и технологиях. Компания управляет самой быстрой в мире платежной сетью, объединяющей более 20 тысяч финансовых учреждений в более чем 210 странах и территориях. По итогам 2012 года количество карт MasterCard и Maestro в мире выросло на 8% до 1,9 млрд карт, при этом число транзакций с использованием платежных карт выросло на 20%.

На рынке Украины компания работает с 2006 года. Участниками платежной системы MasterCard являются более 100 банков страны. 90% существующего рынка эквайринга в Украине обслуживает система MasterCard PayPass.