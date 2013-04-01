Семья президента Кипра заранее вывела деньги из банков острова - СМИ
Компания, принадлежащая родственникам президента Кипра Никоса Анастасиадиса, перевела 21 млн евро из банка Laiki за несколько дней до заморозки счетов.
Фирма, подконтрольная родственникам главы государства, за три дня до требования Еврогруппы об обложении налогами депозитов кипрских банков потребовала досрочной оплаты пяти векселей банка Laiki на 21 млн евро, а деньги переправила в Лондон. Такую информацию распространяют греческие СМИ. По последнему соглашению с Еврогруппой банк Laiki подлежит реструктуризации и ликвидации, сообщают Вести.ру.
Оппозиционная Коммунистическая партия АКЕЛ призвала комиссию по расследованию изучить эту информацию и другие сообщения о переводе денег за границу накануне решения Еврогруппы. В партии заявили, что, учитывая признание министра финансов о том, что о предстоящей "стрижке" вкладов было известно, следует изучить и данные о переводе членами кабинета денег за рубеж.
Также оппозиция указывает, что указ Центрального банка о реструктуризации Bank of Cyprus противоречит первоначальным заявлениям министра финансов о списании примерно 30% депозитов объемом больше 100 тыс. евро: в соответствии с указом списание может доходить до 60%.