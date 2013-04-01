Семья президента Кипра заранее вывела деньги из банков острова - СМИ

Фирма, подконтрольная родственникам главы государства, за три дня до требования Еврогруппы об обложении налогами депозитов кипрских банков потребовала досрочной оплаты пяти векселей банка Laiki на 21 млн евро, а деньги переправила в Лондон. Такую информацию распространяют греческие СМИ. По последнему соглашению с Еврогруппой банк Laiki подлежит реструктуризации и ликвидации, сообщают Вести.ру.

Оппозиционная Коммунистическая партия АКЕЛ призвала комиссию по расследованию изучить эту информацию и другие сообщения о переводе денег за границу накануне решения Еврогруппы. В партии заявили, что, учитывая признание министра финансов о том, что о предстоящей "стрижке" вкладов было известно, следует изучить и данные о переводе членами кабинета денег за рубеж.

Также оппозиция указывает, что указ Центрального банка о реструктуризации Bank of Cyprus противоречит первоначальным заявлениям министра финансов о списании примерно 30% депозитов объемом больше 100 тыс. евро: в соответствии с указом списание может доходить до 60%.