Доверие к банкам Украины растет на фоне кипрского кризиса - эксперты

Об этом свидетельствует статистика роста вкладов, прежде всего, в национальной валюте. Об этом шла речь во время круглого стола «Эхо Кипра: защита прав вкладчиков банков – мировая и украинская практика», сообщает РБК-Украина.

Кризис на Кипре никак не повлиял на доверие к украинским банкам. По словам Наталии Иваненко, директора департамента нормативно-методологического обеспечения банковского регулирования и надзора НБУ, с начала года на счета украинских банков пришло 19 млрд. грн. При этом с начала марта текущего года – около 4 млрд. грн.

Как отметил заместитель председателя правления «Первого украинского международного банка» и член совета Независимой ассоциации банков Артур Загородников, большую роль в этом сыграла сбалансированная политика НБУ, поддержанная большинством коммерческих банков. «Благодаря этому мы имеем стабильный курс национальной валюты и профицит ликвидности у большинства банков, что дает возможность дальнейшего роста национальной экономики. Сегодня мы можем констатировать, что ситуация в Украинском банковском секторе полностью стабилизировалась», – отметил он.

В то же время эксперты отметили, что сложившаяся на Кипре ситуация свидетельствует о глобальных изменениях в европейском финансовом пространстве. «Мы вполне можем предполагать, что Кипр станет своеобразной «площадкой для тестирования». И меры, предпринятые там, могут в дальнейшем быть использованы другими европейскими странами, которые испытывают похожие затруднения», – считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Простые украинцы от этого не пострадают, говорят эксперты, - вклады внутри страны надежно защищены. А те, кто выводил капитал из страны, этого заслужили. «Деньги, заработанные здесь, должны оставаться здесь и работать на дальнейшее развитие экономики этой страны. Именно поэтому правительство в свое время предлагало олигархам амнистию капиталов, возвращенных в страну. Те, кто не захотел, отдадут теперь эти деньги на восстановление экономик других стран. И это будет справедливо», - сказал Валерий Черный, член Общественного совета при Министерстве финансов Украины.

Напомним, Совет министров финансов стран еврозоны принял решение о предоставлении финансовой помощи Кипру в обмен на жесткие меры по реструктуризации финансовой системы страны. В частности, все вклады размером более 100 тыс. евро будут обложены налогом, размер которого может составить от 30% до 80%. Также временно введено ограничение на движение капитала: снять наличными на Кипре можно не более 300 евро в сутки, а на банковские платежи и переводы ограничены 5000 евро в месяц.