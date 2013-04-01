За сутки вкладчики банка «Таврика» получили 160 миллионов

Об этом сказал заместитель распорядителя директора Фонда Андрей Оленчик в эфире программы «Власний погляд» на телеканале «Рада», сообщает РБК-Украина.

«В банке «Таврика» сумма вкладов людей, физических лиц, которые мы должны были вернуть по закону, составляла примерно 1,8 миллиарда. Так вот, чуть больше половины из этой суммы мы вернули еще на стадии временной. Вторую, половину мы сейчас начинаем возвращать в режиме возмещения стандартных выплат на стадии ликвидации. И, собственно, со вчерашнего дня, с 27 марта, мы находимся на этом этапе», - отметил он.

По словам Оленчика, только за один день вкладчики Таврики получили 160 млн гривен.

«Только за первый день, когда мы начали осуществлять выплаты в новом режиме ликвидации, люди получили 160 миллионов. По имеющемуся опыту могу сказать, что в первые три месяца выплат на стадии ликвидации, как правило, возвращается 95-99% всех вкладов. А остальные платежи осуществляются через банк-агент, в данном случае это «Райффайзен Банк Аваль». У них прекрасная филиальная сеть и никаких нет проблем с тем, чтобы прийти в любое отделение, имея на руках только паспорт и идентификационный код, и получить свои средства», - добавил чиновник.

Как сообщил Андрей Оленчик, те, кто за три месяца, пока будут осуществляться выплаты через банк агент, не успеют забрать свой вклад (как правило, от 1 до 3% вкладчиков), смогут впоследствии обратиться индивидуально в Фонд и в течение года.

Напомним, 20 декабря 2012 г. НБУ ввел временную администрацию в «Таврике».