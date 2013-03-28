В Минэкономразвития считают, что пошлины увеличат спрос на отечественные авто

Об этом он сказал в ходе брифинга, сообщает РБК-Украина.

«У нас почему-то под отечественным автопроизводством подразумевается выпуск машины украинскими конструкторами, которые придумали ей колеса, трансмиссию, лобовые стекла. Речь не об этом идет. Мы говорим об автопроизводителях, то есть мы поддерживаем автопром в целом, а не конкретные марки какой-то страны», - говорит чиновник.

Прасолов поясняет, что с помощью спецпошлин на импортные автомобили правительство намерено расширить линейку производства отечественных автомобилей.

«Нас интересует то, чтобы, во-первых, мы могли продавать больше своих авто для удовлетворения спроса. Во-вторых, чтобы у нас была как можно длиннее линейка. И наконец-то, в-третьих, чтобы у нас были гарантированные планы производства этих автомобилей. Нам важно избежать скачков, ведь вы знаете, что у нас произошло очень резкое падение автопрома, ни в одной стране такого не было. Минус 79%», - резюмирует министр.