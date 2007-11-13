Газпром хочет продавать газ в Европу по 300 долларов
13:34, 13 ноября 2007Общество
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Заявление Медведева
|Александр МЕДВЕДЕВ
Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр МЕДВЕДЕВ. «Среднеевропейская прогнозируемая цена на 2008 год составляет 300 долл.», - сказал он.
Ранее менеджеры «Газпрома» сообщали, что в 2007 году прогнозный ориентир цен реализации газа в Европу составляет 263-265 долл. за тысячу кубометров. В 2007 году «Газпром» планирует поставить в дальнее зарубежье 147 млрд. кубометров газа.
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