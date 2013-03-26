Гослекслужба выдала полторы сотни лицензий на импорт лекарств

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В частности, говорится в сообщении, по состоянию на 11.00 26 марта принято 149 заявлений на осуществление хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств, и уже принято решение о выдаче 148 лицензий на импорт лекарств.

Как сообщал УНИАН, Гослекслужба Украины начала выдачу лицензий 1 марта 2013 года.