Попов просит киевских водителей пересесть на автобусы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом он сказал сегодня во время совещания по ситуации на дорогах.

А.Попов дал поручение максимально аккумулировать работы городских служб для улучшения пропускной способности наиболее интенсивных мест движения транспорта. Так, по данным КГГА, снегоуборочная техника будет направлена для расширения проезжих частей, в частности, по улицам: Борщаговская, Автозаводская, Дружбы Народов.

При этом председатель КГГА отметил, что «лично осмотрел все въезды в город, там сейчас ситуация стабилизировалась. Нормально двигаются и мосты». Впрочем, признал он, есть довольно много участков как в центре, так и на окраинах города, движение на которых усложнено из-за снег и работы снегоуборочной техники.

«Я обращаюсь ко всем автомобилистам с просьбой по возможности отказаться сегодня и завтра от передвижения частным транспортом и воспользоваться общественным. Тем более, что автобусный парк Киева уже работает на полную мощность», – заявил А.Попов.

Также председатель КГГА обратился к Главному управлению ГАИ в городе Киеве с просьбой способствовать разблокированию центра города, координировать движение и помогать водителям.

Как сообщал УНИАН, по данным сайта «Яндекс.Пробки», сегодня утром в Киеве были сильные заторы - 10 баллов по десятибалльной шкале.

В то же время общественным транспортом киевляне также не могли нормально доехать, поскольку приходилось выстаивать огромные очереди, чтобы попасть на маршрутку.