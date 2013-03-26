Из ТЦ украли сейф с ювелирными изделиями

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области.

«Преступление было совершено в ювелирном отделе торгового центра «Афина». Неизвестные или неизвестный, разбив витринное окно, проникли внутрь здания торгового центра и похитили из него сейф с ювелирными изделиями», - сообщили в ОСО.

Размер ущерба, причиненного преступлением, правоохранители не называют, ссылаясь на то, что точная сумма будет установлена только в результате инвентаризации. В то же время пострадавшие оценивают свой ущерб в суму не менее 0,5 млн грн.

В единый реестр досудебных расследований происшествие внесено с квалификацией по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах). Наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ведется досудебное следствие.