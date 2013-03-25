Непогода не выбила жизнь Харьковщины из привычного русла – Добкин

Об этом сказал журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, комментируя работу служб по борьбе с последствиями снежного циклона.

Благодаря основательной подготовке к зиме и своевременному информированию всех служб, отметил он, в Харьковской области были приняты все необходимые меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций на дорогах во время сильного снегопада, который прошел в регионе в минувшие выходные.

По словам Добкина, в этот период на Харковщине выпало от 5 до 12 см снега, но «все службы с непогодой справились, поэтому ситуация в регионе штатная».

«При подготовке к зиме всего областного хозяйства, в том числе и дорожного, были предусмотрены меры, которые позволили нам во всеоружии встретить любую непогоду. В Харьковской области ко всем населенным пунктам обеспечен проезд. Снег в Харькове не стал препятствием на пути автомобилей скорой медицинской помощи, транспорта, школьных автобусов», – сказал Добкин.

В то же время, отметил руководитель области, «у нас стабильно поставляются продукты, вывозятся твердые бытовые отходы. Жизнь идет в привычном русле, ни мороз, ни ветер, ни снег не помешали коммунальщикам, которые обеспечили проезд по всем дорогам Харьковской области».

Песчано-солевая смесь, сообщил губернатор, «есть в достаточном количестве, топливо тоже есть».

«Несмотря на порывы ветра, обрывов линий электропередач нет. Развернуты штабы гражданской защиты, по всей территории Харьковской области работает 161 пункт обогрева. МЧС обеспечивает нас специальной техникой на случай, если крупногабаритные автомобили на подъемах или спусках перекроют движение», – сказал Добкин.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации, в стационарных пунктах обогрева, которые работают во всех районах области, с начала сезона холодов обогрето 3103 лица.

По информации Службы автомобильных дорог в Харьковской области, за последние сутки было расчищено от снега 3963,8 км автодорог, в том числе 1846,8 км местного и 2117 км государственного значения. Было использовано для обеспечения безопасного проезда 2217,44 кубометров песчано-солевых смесей, 3,4 тонн соли и 94 кубометра рассола. В течение суток на автодорогах области работало 168 единиц техники и 198 дорожных рабочих.

По состоянию на утро 25 марта проезд автотранспорта по всем дорогам общего пользования в Харьковской области обеспечен.