Жуткое ДТП на Херсонщине: перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть жертвы

14:10, 25 марта 2013
Общество
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В Херсонской области перевернулся микроавтобус с рабочими. Погибли 3 человека, 14 - пострадали.

В Херсонской области перевернулся микроавтобус с рабочими / Фото : poltava.pl.ua

Сегодня на автодороге Каховка - Каменка Днепровская в Херсонской области перевернулся микроавтобус с рабочими, в результате ДТП погибли 3 человека и 14 пострадали.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, приблизительно в 07:45 на 67-м километре автодороги Каховка – Каменка Днепровская водитель микроавтобуса «Мерседес – 410», который перевозил 22 рабочих на полевые работы в пгт Горностаевка, не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека и 14 пострадали.

Пострадавшие доставлены в центральные райбольницы Горностаевского (2 человека) и Великолепетихинского (12 человек) районов.

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