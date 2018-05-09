Украинский интерес. ЕС, ЕЭС, ТС и другие

В отношениях Киева и Вашингтона давно прошел медовый месяц, но визит заместителя госсекретаря США Венди Шерман не остался незамеченным. Конечно, было бы интереснее увидеть в украинской столице ее непосредственного начальника Джона Керри, но у того хватает забот и без посещения государства, которого пока никто не лишал статуса стратегического партнера США. Госпожа Шерман отметила, что Юлия Тимошенко и Юрий Луценко не получили в Украине правосудия, но не поддержала публично введение санкций против украинского руководства. Николай Азаров успел пожаловаться заокеанской гостье на удивительный альянс «Батькивщины», «Свободы» и КПУ, выступающих против добычи сланцевого газа в Украине. Парадоксально, но в риторике украинского премьера порой проскакивают такие выпады в адрес Москвы, словно Николай Янович родом не из Калуги, а из Ивано-Франковска.

Да и Россия не стесняется играть против Украины не только при помощи разнообразных «пятых колонн» на нашей территории. Российский премьер Дмитрий Медведев дал понять, что создание двустороннего газотранспортного консорциума возможно только в случае выхода нашей страны из Европейского энергетического сообщества. Глава правительства РФ был неумолим и в отношении озвученных его украинским коллегой планов добиваться для нашей страны статуса наблюдателя в Таможенном союзе, отметив, что это позволит Украине только «нюхать воздух». Отмечу, что Беларусь и Казахстан, являющиеся полноправными членами ТС, все чаще высказывают разочарование его работой. Изо всех представителей отечественной власти наиболее оптимистично настроен на сотрудничество с Таможенным союзом министр иностранных дел Леонид Кожара.

Виктор Янукович во время встречи с правлением Ялтинской европейской стратегии (YES) заверил, что реформы приближают Украину к Европейскому Союзу. Напомню, что активным участником YES является представитель миссии Европарламента Александр Квасьневский. Миссия в апреле продолжит свою работу в Украине, мониторя ситуацию с выполнением украинской власти данных европейским чиновникам обещаний. Представитель Еврокомиссии Ян Томбиньский прозрачно намекнул украинским власть имущим, что в случае провала Соглашения об ассоциации вернуться к вопросу евроинтеграции Украина сможет не раньше 2015 года. Очевидно, что нет никакой ясности, кто на то время будет возглавлять Украину.

Встрепенувшаяся от летаргического сна и переставшая опасаться досрочных выборов Верховная Рада ухитрилась не только сорвать заседание межпарламентского комитета Украина – ЕС, не сформировав украинскую часть делегации, но и ратифицировать соглашение об упрощении визового режима. Правда, если принятие необходимых для подписания Соглашения об ассоциации документов украинской стороной будет проходить в таком темпе, то далеко не факт, что оно будет подписано даже в 2015 году.

Впрочем, есть и хорошие новости: Украина по итогам 2012 года вырвалась на четвертое место в мире среди экспортеров оружия и военной техники, заработав на этом высоколиквидном товаре более миллиарда долларов. Сообщение отрадное, поскольку украинский оружейный экспорт основывается не на остатках запасов Советской Армии, а высокотехнологической продукции отечественных предприятий. На сегодня усиление присутствия на мировом оружейном рынке, пожалуй, наиболее заметный показатель экономизации внешней политики Украины.

Евгений МАГДА