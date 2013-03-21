Каким должен быть статус русского языка (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно результатам исследования, 56% опрошенных назвали своим родным языком украинский, 40% - русский, 3% - другой язык, и 1% затруднились ответить на этот вопрос.

Отвечая на вопрос, «Как Вы думаете, каким должен быть статус русского языка в Украине?» 46,6% респондентов выразили мнение, что русский язык нужно сделать региональным языком в тех местностях, где большинство населения этого желает.

27,5% избрали вариант ответа «сделать вторым государственным на всей территории Украины».

18,6% участников исследования думают, что русский язык нужно исключить из официального общения на всей территории Украины.

Затруднились ответить на поставленный вопрос 6,8% опрошенных, отказались отвечать 0,5%.

Опрос был проведен с 23 февраля по 11 марта 2013 года. Методом интервью опрошено 2760 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включительно с городом Киевом) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при эффекте дизайна 1.5) не превышает: 2,8% для показателей, близких к 50%, 2,4 % - для показателей, близких к 25%, 1,7 % - для показателей, близких к 10%, 1,2% - для показателей, близких к 5%.