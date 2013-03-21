Каким должен быть статус русского языка (опрос)

23:46, 21 марта 2013
Общество
14720

28% граждан Украины выступают за предоставление русскому языку статуса государственного.

Противники предоставления русскому языку статуса регионального

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно результатам исследования, 56% опрошенных назвали своим родным языком украинский, 40% - русский, 3% - другой язык, и 1% затруднились ответить на этот вопрос.

Отвечая на вопрос, «Как Вы думаете, каким должен быть статус русского языка в Украине?» 46,6% респондентов выразили мнение, что русский язык нужно сделать региональным языком в тех местностях, где большинство населения этого желает.

27,5% избрали вариант ответа «сделать вторым государственным на всей территории Украины».

18,6% участников исследования думают, что русский язык нужно исключить из официального общения на всей территории Украины.

Затруднились ответить на поставленный вопрос 6,8% опрошенных, отказались отвечать 0,5%.

Опрос был проведен с 23 февраля по 11 марта 2013 года. Методом интервью опрошено 2760 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включительно с городом Киевом) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при эффекте дизайна 1.5) не превышает: 2,8% для показателей, близких к 50%, 2,4 % - для показателей, близких к 25%, 1,7 % - для показателей, близких к 10%, 1,2% - для показателей, близких к 5%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter