Эксперты уверяют в безопасности технологии добычи сланцевого газа

Председатель правления альянса «Новая энергия Украины», эксперт по вопросам энергетики Валерий Боровик отмечает, что разговоры об угрозах добычи сланцевого газа вызваны невежеством и неосведомленностью населения и экологов.

«Никакой экологической катастрофы в Польше, которая сегодня опережает Украину в разработке месторождений сланцевого газа на 3 года, за это время не произошло. Экологические проблемы, которые возникали в США, изучались семью университетами, и они пришли к выводу, что проблемы возникли в связи со специфической геологической структурой. Но это были небольшие компании, работа которых приводила к проблемам, они пытались экономить на технологиях. В Украину приходят гиганты рынка с самыми современными и безопасными технологиями, они не будут жертвовать репутацией в европейской стране ради экономии на технологиях», - говорит эксперт, сообщает РБК-Украина.

По его мнению, все кто распускают слухи, что сланцевый газ приведет к катастрофе - элементарно неосведомленные в энергетических вопросах.

«Сегодня в западных областях рисуют страшилки, что добыча сланцевого газа - это большая экологическая катастрофа. По моему глубокому убеждению, это все от неосведомленности и экологов, и населения. Тем более технология гидроразрыва, нужная для разработки таких месторождений, использовалась и используется для добычи традиционных энергоносителей, в частности - природного газа. Несколько лет назад «Надвирнанефтегаз» делала гидроразрыв именно в Западной Украине. Активно эту технологию применяли в 60-80 годы прошлого века», - добавляет Боровик.

В то же время, по его мнению, несмотря на безопасность процедуры гидроразрыва, все равно должен быть строгий контроль за работой компаний, которые будут заниматься разведкой сланцевого газа в Украине.

«Местные и центральные органы власти, общины должны истребовать нормы применения надлежащих экологических технологий. Обязательный контроль за качеством работ, которые будут выполняться», - отметил Валерий Боровик.

Напомним, 24 января подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.