Украина запретила ввоз мяса из Бразилии

Так, ранее в бразильской свинине неоднократно обнаруживали несоответствие по микробиологическим показателям. Соответствующее распоряжение выдано Главным государственным инспектором ветеринарной медицины Украины Владимиром Горжеевым.

В ходе лабораторных экспертиз свинины, которая импортировалась в Украину с нескольких бразильских производств, было выявлено несоответствие по микробиологическим показателям требованиям украинского законодательства. Поэтому, согласно ст. 51 Закона Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов», Главным государственным инспектором ветеринарной медицины Украины 20 марта 2013 г. издано распоряжение о временном запрете ввоза на территорию Украины свинины из Бразилии.

Компании, которые занимались импортом этой продукции, были проинформированы должным образом. А грузы, поступившие до начала действия распоряжения, проходят обязательный расширенный ветеринарный контроль. Кроме того, они остаются на таможенно-лицензионных складах.

Ранее сообщалось, что в свинине, поступившей в Украину от ряда бразильских производителей (Doux Frangosul SA Agroаvicola Industrial SIF 876; BRF-Brasil Foods SA SIF 3975; BRF-Brasil Foods SA SIF 102; COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS, SIF 3548) было обнаружено несоответствие по бактериологическим и микробиологическим показателям. Такие исследования продуктов животного происхождения осуществлялись региональными государственными лабораториями ветеринарной медицины.

Напомним, что ранее Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявил, что держит под личным контролем качество пищевой продукции, в том числе и мясной. По его словам, украинцы должны потреблять качественную и безопасную продукцию как отечественного производства, так и зарубежного. Поэтому Министерство инициировало ряд изменений в законодательство, касающихся качества и безопасности продукции.