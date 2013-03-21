За жестокое убийство 82-летнего пенсионера извергу дали пожизненное

В Харьковской области за разбойное нападение и убийство 82-летнего пенсионера преступник приговорен к пожизненному заключению, его сообщник получил 15 лет тюрьмы.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, вечером 22 февраля 2011 года в райцентре Лозовая двое мужчин через окно ворвались в дом пенсионера с целью ограбить его.

После длительного и жестокого избиения, не найдя денег, один из преступников задушил хозяина подушкой и поставил на нее включенный утюг, в надежде на то, что возникнет пожар и уничтожит следы преступления. Прихватив с собой телевизор, масляный обогреватель и бутылку масла, преступники скрылись.

Пламя увидели соседи, которые и вызвали пожарных и милицию. Над раскрытием преступления работал весь личный состав Лозовского горотдела милиции. Через несколько часов правоохранителям удалось найти и задержать преступников.

Приговором Лозовского горрайонного суда Харьковской области, который апелляционный суд Харьковской области оставил без изменений, двое злоумышленников были признаны виновными в убийстве и разбойном нападении, совершенными из корыстных побуждений.

34-летний житель города Лозовая приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего личного имущества, его 24-летний сообщник - к 15 годам заключения.