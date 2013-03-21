Львовскому чиновнику ночью сожгли «Тойоту»

Сегодня ночью в городе Винники, возле Львова, неизвестные сожгли автомобиль начальника управления охраны культурного наследия и культурных ценностей департамента Львовской областной государственной администрации Валерия Потюка.

Как рассказал корреспонденту УНИАН сам В. Потюк, сегодня, около 03.40 ночи, он услышал у дома взрыв и когда выбежал с сыном на улицу – увидел, как горит его джип “Тойота” 2006 года выпуска, припаркованный возле дома по улице Шептицкого, в котором он живет с семьей.

По его словам, на автомобиле и возле него были остатки неизвестной жидкости, также, по его словам, “соседи слышали, как кто-то быстро побежал по улице после взрыва”.

В. Потюк обратился с заявлением в милицию, на месте работают правоохранители Лычаковского райотдела милиции Львова.

Пострадавший рассказал корреспонденту УНИАН, он связывает поджог его автомобиля со своей профессиональной деятельностью, поскольку “никакого бизнеса и личных врагов не имеет”.

В. Потюк оказался в эпицентре скандала в конце 2012 года, когда заявил о нарушении во время работ на ряде объектов национального культурного наследия в центре Львова, в частности, во дворце Любомирских, где обустраивали очередной объект сети заведений питания ”Фест”. Владельцы сети со своей стороны обвинили В. Потюка в рейдерськой атаке на их бизнес.

Также В. Потюк выступал против строительства по улице Князя Осмомысла во Львове торгового центра, который якобы “не в рамках закона” хотели построить возле синагоги.

В Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области УНИАН сообщили, что данные о происшествии с поджогом автомобиля в Винниках расследуют.

Как сообщал УНИАН, ночью 20 февраля неизвестные сожгли автомобиль мэра города Винники Львовской области Сергея Уварова.