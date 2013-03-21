Эксперты надеются, что из-за проблем на Кипре капиталы вернутся в Украину

Такое мнение высказал руководитель информационно-аналитического центра Forex Club Николай Ивченко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, раньше депозиты в банках Кипра были привлекательны тем, что их практически не облагали налогами. «За счет этого вкладчики получали огромную по европейским меркам доходность - около 7%. Именно поэтому туда «уехало» столько денег. Сейчас идея с налогообложением не прошла, но это вопрос времени - Кипру нужна помощь внешних кредиторов, поэтому налогообложение вкладов рано или поздно появится. И эти налоги снизят доходность депозитов до среднеевропейского уровня», - полагает Ивченко.

Эксперт также считает, что часть денег, которые состоятельные украинцы заберут из кипрских банков, может вернуться в Украину. «Часть денег разойдутся по другим европейским оффшорам - Швейцарии, Бельгии, Нидерландам. Хотя я уверен, что в ближайшие годы риски в оффшорных зонах для вкладчиков будут только увеличиваться - на меры, аналогичные кипрским, могут пойти и другие. Поэтому часть денег может все-таки вернуться в Украину. А объемы и желание людей возвращать сюда деньги будут зависеть от политической и экономической стабильности в нашей стране», - сказал Ивченко.

Напомним, Кипр объявил о планах осуществить разовое налогообложение всех банковских вкладов. Такой шаг рассматривался как одна из антикризисных мер. Обсуждение этого вопроса вызвало панику среди вкладчиков кипрских банков, многие пытались снять деньги со счетов или перевести в более благополучные страны Евросоюза. Однако, 19 марта парламент Кипра отклонил законопроект о введении налога на банковские депозиты.