В Киеве ограбили нардепа от «Свободы» - пропал важный доклад о ГТС

По словам потерпевшего, инцидент произошел на улице Курчатова, когда господин Сиротюк доставал из автомобиля пакеты с продуктами.

«В это время неизвестные похитили из салона сумку с ноутбуком и личными документами»,— сообщили изданию "Коммерсант-Украина" в милиции.

Юрий Сиротюк рассказал, что среди похищенного - документы, касающиеся компании «Нафтогаз».

«Несколько дней назад я встречался с бывшим высокопоставленным чиновником “Нафтогаза”, который предоставил мне доклад более чем на 300 страницах. В нем подробно рассказывалось о том, как работает компания, и о последствиях возможной сдачи газотранспортной системы Украины. Кроме того, я являюсь заместителем главы партии по информационной политике, так что моим компьютером могут интересоваться очень многие политические оппоненты. Особых секретов и сенсаций там нет, но любая информация о партии может интересовать наших противников»,— заявил господин Сиротюк. По его словам, похитители не тронули лежавшие рядом с ноутбуком GPS-навигатор и дорогой внешний жесткий диск. «В этот момент возле моей машины свидетель видел машину с российскими номерами, о чем уже знает милиция»,— рассказал нардеп.

Инцидент включен в единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч. 1 ст. 185 УПК Украины (кража; до трех лет лишения свободы). В милиции пока не комментируют.