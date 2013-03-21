Стало известно, сколько денег из России держат в банках Кипра

Объем вкладов в банках Кипра, принадлежащий россиянам, можно оценить в диапазоне от 4,943 миллиарда до 10,225 миллиарда евро, в зависимости от системы подсчета, заявил глава ЦБ страны Паникос Димитриадис.

"Если считать только те депозиты, где формально записано "Россия", получится 4,943 миллиарда евро", - сказал он в интервью газете "Ведомости", опубликованном в четверг. Однако если предположить, что все "компании-пустышки"принадлежат россиянам, получится 10,225 миллиарда. "На самом деле не все эти средства имеют отношение к России. По приблизительным оценкам, лишь около 50%", - отметил глава ЦБ.

Как пишет РИА Новости, глава ЦБ приехал в Москву в среду для участия в переговорах о возможной помощи со стороны России для спасения экономики страны. В частности, речь шла об отсрочке выплат по кредиту объемом 2,5 миллиарда евро до 2021 года и обсуждение нового займа в размере 5 миллиардов.

"По информации, которая у нас есть, российское правительство намерено поддержать Кипр (...), - сказал чиновник. - Если Россия решит предоставить новый кредит, это станет хорошей инвестицией. В том числе и через частный капитал".

Кипру, по словам главы ЦБ страны, потребуется 6-10 миллиардов евро для рекапитализации банковской системы, еще около 7,5 миллиардов необходимо для финансирования дефицита и рефинансирования текущих долговых обязательств. По условиям программы помощи, согласованной с международными кредиторами, островному государству необходимо изыскать примерно 6 миллиардов евро самостоятельно. Однако сделать это за счет налога на депозиты не удастся - парламент страны отверг во вторник отверг этот вариант.

Приоритетом для властей Кипра в текущих обстоятельствах Димитриадис назвал снятие неопределенности. "Именно неопределенность убивает экономику. Нужно, чтобы появилась возможность начать реструктуризацию и оздоровление банковского сектора", - отметил он.