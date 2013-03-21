На Киев надвигается сильный снегопад

По информации Укргидрометцентра, с 22 по 23 марта ожидается существенное ухудшение погодных условий. В связи с перемещением активного циклона днем 22 марта и на протяжении 23 марта ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 17-22 м / с. На дорогах ожидается гололедица, сообщает Киевская ГАИ.

При значительном ухудшении погодных условий водителям советуют, по возможности, вообще воздержаться от поездок на собственном транспорте, а тем, кто сел за руль, быть максимально внимательными и осторожными.

Столичная ГАИ призывает водителей обязательно учитывать погодные и дорожные условия - неуклонно соблюдать Правила дорожного движения, избегать рискованных маневрирований, не превышать скорость, придерживаться безопасного интервала и дистанции движения, а также - в условиях снегопада двигаться с включенным ближним светом фар, а при остановке включать аварийную световую сигнализацию.

Также, киевлян просят учитывать сложные погодные условия и не оставлять автомобили на обочине, чем создается препятствие для коммунальных служб, которые убирают снег.