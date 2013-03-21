В Херсонской области в страшном ДТП погибли три человека (фото)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций, 20 марта в 17.50 на 59-м км трассы Никополь-Одесса возле с. Меловое Бериславского района произошло столкновение легкового автомобиля Тойота Camry с Ford Focus

На месте происшествия погибли 2 человека и 4 пострадали. Пострадавших доставили в Бериславскую районную больницу, где один из пострадавших скончался в реанимационном отделении. Погибшие - трое мужчин в возрасте 24, 34 и 55 лет. Среди травмированных также трое мужчин в возрасте 22, 23 и 49 лет.

О причинах аварии и состоянии пострадавших не сообщается.

По факту ДТП проводится расследование.