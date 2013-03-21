В Херсонской области в страшном ДТП погибли три человека (фото)
09:25, 21 марта 2013Общество
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Херсонской области в ДТП погибли три человека, еще трое травмированы.
О причинах аварии и состоянии пострадавших не сообщается / Фото : ГАИ
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций, 20 марта в 17.50 на 59-м км трассы Никополь-Одесса возле с. Меловое Бериславского района произошло столкновение легкового автомобиля Тойота Camry с Ford Focus
На месте происшествия погибли 2 человека и 4 пострадали. Пострадавших доставили в Бериславскую районную больницу, где один из пострадавших скончался в реанимационном отделении. Погибшие - трое мужчин в возрасте 24, 34 и 55 лет. Среди травмированных также трое мужчин в возрасте 22, 23 и 49 лет.
О причинах аварии и состоянии пострадавших не сообщается.
По факту ДТП проводится расследование.
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