В Сумах ночью горела исправительная колония

08:58, 21 марта 2013
Общество
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Ночью в деревообрабатывающем цехе Сумской исправительной колонии № 116 возник пожар на площади 500 м кв.

Горел цех площадью 500 кв. м. / Фото: meria.sumy.ua

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вследствие пожара огнем уничтожено сырье и повреждено оборудование.

Подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

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