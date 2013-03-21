В Сумах ночью горела исправительная колония
08:58, 21 марта 2013Общество
2494
Ночью в деревообрабатывающем цехе Сумской исправительной колонии № 116 возник пожар на площади 500 м кв.
Горел цех площадью 500 кв. м. / Фото: meria.sumy.ua
Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вследствие пожара огнем уничтожено сырье и повреждено оборудование.
Подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter