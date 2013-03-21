Эксперты призвали ужесточить ограничения на расчеты наличными

Люди должны постепенно привыкать к ограничению наличных расчетов, и тогда это будет воспринято обществом спокойно. Такое мнение высказал Константин Пильков, партнер юридической фирмы ЮФ CAI & Lenard, сообщает РБК-Украина.

«Я не согласен, что нужно сразу установить очень низкий предел, на уровне европейских стран, где действуют ограничения на наличные расчеты в пределах 0,5-1,5 тыс евро. Ограничение наличных расчетов нужно начинать с более существенных сумм — это тоже европейская практика. Я уверен, что в любом случае этот предел будет снижаться, но постепенно», — сказал Пильков. Он полагает, что можно было бы законодательно установить цикличность снижения предельных сумм наличных расчетов, как это было сделано в России — там эта планка снижается в два раза через год после введения ограничения. Это дает возможность людям привыкнуть и подготовиться к новым условиям.

Кроме того, юрист отметил, что вместе с введением предельной суммы наличных расчетов нужно предусмотреть и санкции для нарушителей. В качестве примера специалист приводит пример европейских стран. Там 25% от суммы транзакции, которая была проведена с нарушением, уплачивают и продавец и покупатель.

Напомним, первый вице-премьер Сергей Арбузов, комментируя намерение Национального банка ограничить предельный размер расчетов наличными суммой 150 тыс грн, сказал, что постепенно эта планка будет снижаться. «Сначала мы примем ограничения 150 тыс. грн и посмотрим как прореагирует рынок. Это нужно делать постепенно», — сказал он. Первый вице-премьер высказал мнение, что рядовые украинцы редко оперируют суммами, которые могут попасть под это ограничение, потому для большинства населения нововведение будет практически незаметным.

В начале марта Национальный банк инициировал обсуждение ограничения наличных расчетов суммой 150 тыс грн. Эту инициативу поддержало Министерство доходов и сборов.