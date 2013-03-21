В Киеве суд решит судьбу экс-премьера Таджикистана
Сегодня Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляцию на решение об экстрадиционном аресте бывшего премьера Таджикистана Абдумалика Абдуллоджонова, который имеет статус беженца.
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев выразило в среду глубокую обеспокоенность содержанием под стражей и возможной экстрадиции бывшего премьер-министра Таджикистана, сообщает Радио Свобода.
Поскольку возврат Абдуллоджонова в страну его происхождения нарушает Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 года, которую ратифицировала Украина, а также другие правовые нормы, его содержание под стражей не имеет легитимных оснований, считают в Управлении.
Сам Абдуллоджонов заявлял, что его экстрадиция в Таджикистан будет равносильной смертному приговору.
На прошлой неделе суд постановил взять Абдуллоджонова под экстрадиционный арест сроком до 1 года в течение этого времени Украина должна решить, экстрадировать ли его в Таджикистан.