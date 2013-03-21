Судья помогал заемщикам не платить банковские кредиты
03:57, 21 марта 2013Общество
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В Киевской области разоблачен судья один из районных судов, который помогал заемщикам не платить банковские кредиты, вынося в их пользу неправосудные решения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в ходе досудебного расследования установлено, что судья на протяжении 2009-2010 годов неоднократно выносил заведомо неправосудные решения по гражданским делам по искам физических лиц в банковские учреждения о признании недействительными кредитных договоров и признании права собственности на объекты недвижимости, которыми обеспечивалось выполнение условий указанных кредитных договоров.
"Расследование установит количество лиц, не возвращавших кредиты, общую сумму таких средств, банковские учреждения, которые понесли убытки, а также причастных к схемам лиц", - отметили в прокуратуре.
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