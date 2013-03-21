Миндоходов объяснит иностранцам, что такое настоящий риск

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«Посредством обращения в Миндоходов инвесторы не только получат компетентное заключение о запланированной хозяйственной операции, но и смогут проверить своих контрагентов на добросовестность», - отметили в министерстве.

Заявление можно отправить в бумажном и электронном виде с указанием названия предприятия, его местонахождения. В перечень необходимых к подаче документов входят копии документов, удостоверяющих статус предприятия с иностранными инвестициями, а также описание проводимой или запланированной хозяйственной операции. В случае если есть необходимость получить информацию о контрагентах, необходимо также предоставить их реквизиты.

Срок рассмотрения заявки, сообщает Миндоходов, составит не более 30 календарных дней. «Специалисты министерства выдадут мотивированный вывод о соответствии хозяйственной операции налоговому законодательству. При этом обмен письмами подразумевает полную конфиденциальность, а все выявленные налоговиками ошибки можно будет исправить самостоятельно до момента официального оформления операции», - говорится в сообщении. Также отмечается, что воспользоваться новой услугой министерства может любое предприятие с иностранными инвестициями. Это, по мнению налоговиков, позволит предпринимателям не только избежать недоразумений при толковании норм украинского законодательства, но и расходов на оплату финансовых санкций в случае нарушения законодательства.

Как сообщал УНИАН, министр доходов и сборов Александр Клименко ранее заявлял, что 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.

В 2012 году Миндоходов приняло порядка 5 тыс. предложений от налогоплательщиков относительно либерализации налоговой системы Украины на 2014 год, рассмотрело и систематизировало их.