"Большие люди" из Киева вернут Крыму охотничьи угодья

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров АРК.

Договоренность достигнута на встрече председателя Совмина Анатолия Могилева с директором «Кедра» Николаем Гордейчуком. Вопрос отказа «охотников и рыболов» от земли рассмотрит Верховный Совет Крыма.

«Поступали многочисленные обращения граждан. В этой связи мы провели ряд рабочих встреч с руководством организации «Кедр», в результате чего достигнута договоренность о добровольном отказе от права пользования угодьями», - отметил А.Могилев.

«В связи с удаленным нахождением руководства, принято решение, что более целесообразным и эффективным будет управление охотугодьями из Крыма», - сказал Н.Гордейчук.

Алуштинское лесное хозяйство направило ходатайство в Госагентство лесных ресурсов о рассмотрении вопроса закрепления за ним охотничьих угодий.

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Как сообщал УНИАН, парламент Крыма в декабре 2011 года выделил «Кедру» более 8,8 тысяч га охотугодий на территориях Партенитского поссовета, Маломаякского и Изобильненского сельсоветов (Алушта) во временное долгосрочное пользование на 25 лет.

По данным Единого государственного реестра предприятий и организаций, «Кедр» зарегистрирован в 2008 году в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, его учредили три физлица: Владимир Демишкан, Сергей Тулуб и Юрий Бойко.