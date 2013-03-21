Рестораны и кафе забивают канализацию... тоннами жира

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «АК «Киевводоканал», прочистка, для проведения которой было перекрыто движение автотранспорта, проходила ночью – с 23.00 до 5.00.

Специалисты объясняют, что прочистка подводных коллекторов по улицам Игоревской, Андреевской и Борисоглебской является периодической и необходимой мерой для поддержания нормального функционирования не только названных сетей, но и основной канализационной артерии Подола – Набережно-Хрещатицкого коллектора.

Зажирение системы водоотвода в этом районе происходит в постоянном режиме, ведь подавляющее большинство расположенных здесь заведений общественного питания не имеют жироуловителей – локальных очистительных сооружений, которые отделяют из воды фракции жира, делая невозможным его проникновение в централизованную канализационную сеть.

Накопление жира в камерах и на стенках коллекторов крайне отрицательно сказывается на функционировании системы водоотвода, создавая жировые пробки, препятствующие продвижению стоковых вод по сети, что приводит к аварийным ситуациям и сбоям в работе канализации, говорится в сообщении.

Во время проведения работ каждая из камер коллектора шаг за шагом была прочищена, как с помощью гидромашины, так и вручную, для чего работнику в защитном резиновом костюме приходится спускаться в тесный темный колодец. «Чуть ли не на ощупь, с помощью одного лишь луча светодиодного фонаря, слесарь собирает фракции жира, перемешанные со стоковой грязью, и передает ведро наверх, где его содержание сбрасывается в здоровенные полиэтиленовые мешки», - отмечают в водоканале.