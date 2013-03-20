СМИ: Сотни водителей в Севастополе не могут поставить на учет свои машины

По информации собеседника агентства, пластиковые бланки регистрации транспортного средства не успели заказать в Киеве, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах города.

По его словам, в Севастополе ежедневно ставят на учет сотни автомобилей, среди которых немало коммерческих (грузовики и микроавтобусы). "Владельцы коммерческих автомобилей могут понести большие убытки из-за простоя машин и, наверняка, подадут на ГАИ в суд для возмещения ущерба", - сказал собеседник агентства.

По словам некоторых водителей, сотрудники МРЭО (межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела) Севастополя сообщили им, что бланки, возможно, придется ждать порядка двух недель.

В сложной ситуации оказались и некоторые моряки ЧФ РФ, которые не успеют зарегистрировать недавно купленный личный транспорт перед выходом в море.