Суд вернул военным недвижимость стоимостью 42 миллиона гривен
20:41, 20 марта 2013Общество
921
Высший хозяйственный суд Украины вернул в государственную собственность имущественный комплекс стоимостью 41,6 млн. грн.
С предпринимателя взыскана задолженность за аренду в размере 3 млн грн
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
В частности, как говорится в сообщении, Высший хозсуд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева по иску прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере в интересах государства в лице Министерства обороны Украины.
Указанным решением расторгнут договор аренды, истребованы у частного предприятия арендованные здания и сооружения общей площадью около 50 тыс. кв. м стоимостью 41,6 млн. грн, расположенные в городах Киев, Харьков, Львов, Запорожье, Полтава, Сумы и взыскала задолженность за аренду в размере 3 млн. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter