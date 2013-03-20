Суд вернул военным недвижимость стоимостью 42 миллиона гривен

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, как говорится в сообщении, Высший хозсуд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева по иску прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере в интересах государства в лице Министерства обороны Украины.

Указанным решением расторгнут договор аренды, истребованы у частного предприятия арендованные здания и сооружения общей площадью около 50 тыс. кв. м стоимостью 41,6 млн. грн, расположенные в городах Киев, Харьков, Львов, Запорожье, Полтава, Сумы и взыскала задолженность за аренду в размере 3 млн. грн.