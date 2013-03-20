Украина метит в «клуб богатых стран»

Об этом говорится в плане действий по углублению сотрудничества между Украиной и ОЭСР на 2013-2016, который утвержден постановлением Кабинета министров Украины № 132 от 6 февраля 2013 г.

“Начало проведения постоянных консультаций с государствами - членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно поддержки обретения Украиной членства в ОЭСР”, - говорится, в частности, в постановлении, которое размещено на сайте Верховной Рады.

Консультации, согласно документу, должны проводиться в течение 2013-2016 годов.

Вместе с тем на 2013 год запланировано проработать вопрос возможности получения Украиной статуса участника в Комитетах ОЭСР по вопросам туризма и содействия развитию, а также статуса участника в Совете по вопросам судостроения и в рабочей группе по транспорту ОЭСР.

Справка УНИАН. ОЭСР была создана в 1961 году на основе Европейской организации экономического сотрудничества, основанной для управления помощью со стороны США и Канады в рамках Плана Маршалла по реконструкции Европы после Второй мировой войны.

Сегодня ОЭСР объединяет 30 стран, в частности, Германию, Швецию, Швейцарию, Японию, США, Польшу, Норвегию, Великобританию, Бельгию, Италию, Данию и др.

Организацию экономического сотрудничества и развития называют «Клубом богатых стран», которые разделяют идеи демократии и принципы рыночной экономики. Страны-члены этой организации производят две трети мирового ВВП.

Украина и ОЭСР начали свое сотрудничество в 1997 году.