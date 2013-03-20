Кабмин утвердил штат нового министерства

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на правительственное решение.

«Проведения реорганизации территориальных органов Министерства не ухудшит условий обслуживания налогоплательщиков, поскольку объединенные инспекции будут и дальше предоставлять все необходимые услуги, а дислокация таможенных органов не изменится», - сообщили в Миндоходов.

В Министерстве также сообщили, что отдельным правительственным постановлением урегулирован вопрос деятельности структурных подразделений территориальных органов – управлений, отделов, секторов, таможенных постов и отделений.

Реорганизация системы территориальных органов позволит обеспечить эффективную организацию работы по выполнению возложенных на Министерство задач, сообщает Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, 18 марта 2013 года Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов Украины, определив, что Министерство доходов и сборов Украины является правопреемником Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые реорганизуются.

Президент установил, что в составе Министерства доходов и сборов Украины и его территориальных органов образуются и действуют подразделения налоговой милиции.

Министр доходов и сборов Украины осуществляет полномочия, связанные с принятием, прохождением и освобождением со службы лиц рядового и начальственного состава налоговой милиции, которые проходят службу в составе Министерства доходов и сборов Украины в соответствии с Положением о прохождении службы рядовым и начальственным составом органов внутренних дел.