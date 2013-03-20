В Полтаве горело музучилище им. Лысенко: эвакуировали 150 человек
18:00, 20 марта 2013Общество
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Из Полтавского музыкального училища им. Н. В. Лысенко из-за сообщения о пожаре спасатели эвакуировали порядка 150 человек.
Как сообщили журналистам в пресс-службе областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило спасателям сегодня, в 16.15 от работников музучилища.
Согласно предварительным данным, возгорание началось в подвале. Его удалось оперативно локализовать. «На место происшествия выехали два пожарных автомобиля Октябрьского района города», - сказано в сообщении.
На данный момент пожар уже ликвидирован.
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