В Полтаве горело музучилище им. Лысенко: эвакуировали 150 человек

Как сообщили журналистам в пресс-службе областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило спасателям сегодня, в 16.15 от работников музучилища.

Согласно предварительным данным, возгорание началось в подвале. Его удалось оперативно локализовать. «На место происшествия выехали два пожарных автомобиля Октябрьского района города», - сказано в сообщении.

На данный момент пожар уже ликвидирован.