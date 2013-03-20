На модернизацию украинских НПЗ нужно около $5 млрд – эксперт

Такое мнение высказал Леонид Косянчук, президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины», комментируя намерения правительства возродить украинскую нефтепереработку. Также эксперт отметил, что правительство должно усилить борьбу с контрабандными поставками топлива, а также «серыми» схемами его импорта. Из-за этого бюджет недополучает налогов на миллиарды гривен.

«Еще в 2006 году мы предлагали предоставить ряд льгот для НПЗ, которые помогли бы их владельцам модернизировать заводы. Эти предложения касались предоставления льгот при импорте оборудования: освобождение от уплаты импортных пошлин и НДС, поскольку у нас такое оборудование не производится. Я лично готовил несколько законопроектов, но до сих пор ничего не изменилось. Поэтому сейчас нужно будет вносить такие изменения в законодательство», – рассказал Косянчук.

В то же время он подчеркнул, что поскольку сегодня нефтепереработка принадлежит частным владельцам, кроме «пряника нужно применить и кнут». Глава объединения операторов рынка нефтепродуктов напомнил, что уже более двух лет правительство постоянно переносит сроки отмены старых стандартов на топливо Евро-3. «Если бы были установлены четкие сроки, когда такое топливо станет просто вне закона – владельцы НПЗ сами были бы заинтересованы в модернизации своих заводов», – подчеркивает эксперт.

В то же время, Косянчук отметил, что для перехода на более высокие стандарты качества, в украинские НПЗ потребуется инвестировать не менее $4,5-5 млрд – именно в такую сумму обойдется модернизация устаревших заводов, которая может растянуться примерно на три года. В то же время национальный план предполагает завершить модернизацию отечественной нефтепереработки до 2015 года.

Комментируя вероятность введения пошлин на импортное топливо (эту возможность также предусматривает национальный план действий, но предварительно будет проведено субсидиарное расследование), эксперт отметил, что это тупиковый путь, поскольку расходы владельцев НПЗ по модернизации будут переложены на плечи потребителей топлива. Ранее премьер-министр Николай Азаров также высказался против введения пошлин, поскольку это приведет лишь к росту цен.

В подписанном президентом Виктором Януковичем национальном плане действий на текущий год предусмотрены ряд мер, направленных на модернизацию и восстановление работы украинских НПЗ. Среди них – стимулирование реконструкции и модернизации заводов до 2015 года и усиление контроля за качеством нефтепродуктов. Программа предусматривает выделение бюджетных средств на закупку стационарных и передвижных лабораторий контроля качества, установление окончательных сроков для перехода на выпуск топлива стандарта Евро-4. Кроме того, правительство разработает и представит на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который будет стимулировать инвестиции в модернизацию НПЗ. Все эти задания, согласно утвержденному президентом плану, должны быть выполнены до конца марта текущего года.

Сейчас простаивают Одесский и Лисичанский нефтеперерабатывающие заводы. Представители Минэнергоугля уверяют, что в ближайшие месяцы эти НПЗ возобновят работу. По оценкам экспертов, сегодня около 75-80% топлива, которое продается в Украине – импортное. Доля бензина и ДТ отечественного производства в последние годы постоянно снижается.