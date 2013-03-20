Источник: Нацбанк принял решение о ликвидации банка «Таврика»
16:10, 20 марта 2013Общество
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Национальный банк Украины сегодня принял решение о ликвидации банка «Таврика», сообщил УНИАН источник в банке.
Таврику все же ликвидируют?
Согласно сообщению, соответствующее решение Нацбанка доведено до сведения должностных лиц банка.
Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2012 года исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение о введении временной администрации в банке «Таврика» сроком на 3 месяца с 21 декабря 2012 по 20 марта 2013 года. Выплаты средств вкладчикам банка «Таврика» в течение периода временной администрации осуществлялись через учреждения «Имэксбанка». Также фонд проводил поиск потенциальных инвесторов банка «Таврика».
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