Источник: Нацбанк принял решение о ликвидации банка «Таврика»

Согласно сообщению, соответствующее решение Нацбанка доведено до сведения должностных лиц банка.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2012 года исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение о введении временной администрации в банке «Таврика» сроком на 3 месяца с 21 декабря 2012 по 20 марта 2013 года. Выплаты средств вкладчикам банка «Таврика» в течение периода временной администрации осуществлялись через учреждения «Имэксбанка». Также фонд проводил поиск потенциальных инвесторов банка «Таврика».