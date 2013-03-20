Эксперты надеются, что действия НБУ помогут снизить ставки по кредитам

«В принципе, любой инструмент на финансовом рынке предусматривает какую-то цель. В данном случае я уверен, что эти векселя положительно отразятся на ликвидности. Это однозначно. Несмотря на то, что ныне ликвидность рынка достаточно высокая, появление новых инструментов по его насыщению нужно только приветствовать. По сути, поддержка ликвидности является важной задачей центробанков, за рубежом они поддерживают ее рядом шагов и действий - начиная от организации определенных фондов, до создания удобных условий для кредитования», - сказал глава правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук, сообщает РБК-Украина.

Банкир отмечает удобность нового инструмента для рынка.

«Он более интересен, ведь это ликвидная ценная бумага, то есть в любой момент клиент может его продать, заложить, привлечь финансирование и не только у своего обслуживающего банка», - говорит финансист.

В свою очередь, по мнению главного финансового аналитика РА «Эксперт-Рейтинг» Виталия Шапрана, все шаги Национального банка Украины по насыщению рынка ликвидностью будут вести к падению ставок по кредитам и депозитам.

«Допускаю, что эксперименты регулятора по наполнению системы ликвидностью будут иметь успех поступательного характера, и мы еще увидим колебания на валютном рынке на фоне снижения ставок по кредитам и депозитам », - прогнозирует эксперт.

Напомним, что ранее директор департамента управления валютным резервом и проведения операций на открытом рынке НБУ Александр Дубихвост заявил, что регулятор работает над проектом постановления, которым будет регламентирована выдача и обращение банковских финансовых векселей в форме электронного документа.

По его словам, это своеобразное неэмиссионное увеличение денежной массы, которое будет способствовать увеличению ликвидности на рынке.