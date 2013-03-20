Во Франции следователи обыскивают квартиру главы МВФ - СМИ

Французские следователи в среду проводят обыск в квартире директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард по делу о возможном превышении должностных полномочий в тот период, когда она была министром экономики и финансов Франции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на адвоката главы МВФ Ива Репике.

"Этот обыск будет способствовать снятию любой уголовной ответственности с моей клиентки", - сказал адвокат.

Как сообщает РИА Новости, в августе 2011 года французский Суд республики, расследующий преступления членов правительства, передал следственной комиссии дело о возможном превышении должностных полномочий бывшей главой Минфина Франции Лагард. Дело Лагард связано с продажей близким к президенту Саркози французским бизнесменом и политиком Бернаром Тапи компании Adidas в 1993 году.

Для осуществления сделки по продаже Adidas был создан специальный консорциум, которым управлял частично принадлежавший государству банк Credit Lyonnais. После завершения сделки Тапи обвинил банк в махинациях и потребовал выплаты компенсации нанесенного ему ущерба. После долгих разбирательств в 2007 году Лагард, будучи министром экономики и финансов Франции, распорядилась передать дело Тапи в арбитраж, чтобы ускорить рассмотрение вопроса. В июле 2008 года арбитражный суд обязал одну из государственных финансовых структур выплатить Тапи в качестве возмещения убытков 240 миллионов евро, а также около 100 миллионов в виде процентов и 45 миллионов за моральный ущерб.

Решение о выплате компенсации привело к скандалу. Представители в то время оппозиционной Социалистической партии обвинили власти во вмешательстве в судебное разбирательство и оказании давления на судебную систему. Кроме того, они были недовольны тем, что неблагоприятное для государства решение не было оспорено в вышестоящей инстанции. В мае 2011 года главный прокурор при кассационном суде Жан-Луи Надаль, изучив запрос социалистов, принял решение созвать комиссию по рассмотрению обращений Суда республики.