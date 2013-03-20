С пятницы в Киеве и области резко ухудшится погода
14:53, 20 марта 2013Общество
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22-23 марта в Киеве и области ожидается резкое ухудшение погоды.
В Киеве - вьюги, метели и резкий ветер / Фото : vk.com, Юля Кареліна
22-23 марта в Киеве и области в связи с перемещением активного циклона ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 17-22 м/с, на дорогах гололедица.
Об этом сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
23-25 марта прогнозируется снижение температуры воздуха ночью до 9-14° мороза, днем - до 3-8° мороза.
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