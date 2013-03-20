Инвесторы будут вкладывать в АПК Украины до $1,5 миллиарда в год - аналитики

В частности, этот документ предусматривает значительное наращивание производства сельхозпродукции, сообщает РБК-Украина. А благоприятный инвестиционный климат создаст предпосылки к тому, что иностранный капитал будет вкладывать в АПК ежегодно до 1,5 млрд дол. Об этом заявил руководитель ИА "AgroNews", аналитик аграрных рынков Руслан Швец.

"Программа активизации - действительно долгожданный документ. Ведь та ситуация, в которой сейчас находится отечественная экономика, требует серьезного комплексного подхода. При скоординированных действиях и надлежащем финансировании предусмотренных в программе мер, можно будет значительно оживить развитие отечественной экономики и сельского хозяйства в частности. Поэтому прогноз Сергея Арбузова по поводу роста производства сельхозпродукции до 260 млрд долл. в ближайшие два года является абсолютно оправданным", - отметил Руслан Швец.

Аналитик аграрных рынков подчеркнул, что предложенный первым вице-премьером подход к развитию экономики улучшит инвестиционный климат в отечественном сельском хозяйстве. В частности, приток прямых иностранных инвестиций в АПК увеличится до 1,5 млрд долл. в год.

"Это, безусловно, повысит эффективность и производительность отдельных отраслей аграрного сектора. Поэтому сейчас государство должно максимально скоординировать выполнение запланированных в программе мер и сбалансированно распределить их финансирование", - добавил эксперт.