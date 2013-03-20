Присяжнюк рассказал, как создать 5 миллионов рабочих мест на селе

Для этого государство взяло курс на поощрение селян к созданию производственных и обслуживающих кооперативов. Такую инициативу поддержали 83% сельских и поселковых советов, принявших участие в опросе. Об этом сегодня, во время брифинга в Кабмине, заявил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщает пресс-служба ведомства.

«На сегодня в Украине насчитывается около 4,5 миллиона хозяйств населения. Всего селяне производят до 80% молока, 43% мяса, 95% картофеля, 84% других овощей, 85% плодов и ягод. Чтобы сделать эту продукцию конкурентной, более качественной и товарной, государство взяло курс на стимулирование селян к созданию производственных и обслуживающих кооперативов. Это позволит предложить потребителю отечественную продукцию по доступным ценам, а селянам даст возможность реализовать свою продукцию, получить за это хорошую прибыль и повысить качество своей жизни», − отметил министр.

Для того чтобы выявить современное состояние сельского развития, его производственный и социальный потенциал, Минагрополитики провело масштабный опрос председателей сельских и поселковых советов в рамках инициативы «Родное село».

«Этот опрос позволил нам выявить актуальные проблемные вопросы, для того, чтобы найти по-настоящему действенные пути их решения. Особенно, что касается экономической составляющей развития сельских территорий, т.е. эффективных форм хозяйствования на селе», − отметил глава ведомства.

В опросе приняли участие главы более 10 000 сельских и поселковых советов. Из них 83% считают перспективным создание сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. А 22% респондентов перспективными считают производственные кооперативы.

«По мнению сельских и поселковых советов, в Украине необходимо создать около 18 тысяч кооперативов. Это позволило бы объединить в общую производственную деятельность почти 5 миллионов сельских жителей. Перспективными для создания селяне считают молочные, зерновые кооперативы, по заготовке и убою живого скота, по заготовке плодов и овощей, перерабатывающие, по предоставлению коммунальных услуг, а также сервисные и по заготовке кормов и трав», − отметил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что Минагрополитики уже разработало типовые проекты молочных, ягодных, животноводческих и многофункциональных кооперативов.

Николай Присяжнюк также отметил, что на сегодня сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы имеют возможность получить от государства компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства. Кроме того, они могут воспользоваться механизмом финансового лизинга техники, оборудования для выращивания свиней и производства продукции животноводства.

«Таким образом, сельскохозяйственные кооперативы являются на сегодня оптимальной формой объединения единоличных хозяйств на селе. Такая форма хозяйствования позволит эффективно использовать государственную помощь, обеспечить внутренний рынок высококачественной и доступной продукцией отечественного производства, даст возможность селянам получить достойные доходы и, безусловно, стимулировать социально-экономическое развитие сельских территорий в целом», − подытожил министр.