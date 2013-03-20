В Министерстве успокаивают, что посевы находятся в хорошем состоянии

Зимняя погода до сих пор держится почти на всей территории Украины. Повышения температуры не наблюдается и в центральных и западных областях, что вызывает определенное беспокойство за состояние озимых. Так, сейчас из-за отсутствия тепла они находятся в состоянии зимнего покоя. Только в южном регионе озимые культуры медленно восстанавливают рост. Поэтому, по предварительным прогнозам, аграрии будут пересеивать 300-500 тысяч гектаров, что является незначительной территорией. Об этом сегодня, в ходе брифинга в Кабмине, сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Актуальным на сегодня является вопрос проведения весенне-полевых работ. По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, потепление в Украину придет только в первой декаде апреля. Такая ситуация вызывает определенную тревогу за состояние посевов озимых культур, большинство которых из-за недостаточного нарастания эффективного тепла находятся в состоянии зимнего покоя. В целом же площади повышенного риска, которые ожидаются к пересеву, небольшие − 300-500 тыс. гектаров», − отметил Николай Присяжнюк.

Министр также сообщил, что по состоянию на 19 марта озимые зерновые культуры в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся на 91,6% площадей, слабом и сжиженном − 8,4%. Посевы озимого рапса на 67,2% площадей оцениваются как хорошие, 26% − удовлетворительные и 6,8% − слабые и разреженные.

Также Николай Присяжнюк отметил, что при сохранении погодных условий зимы еще на протяжении некоторого времени продолжительность оптимальных сроков посева яровых культур сократится.

«Это потребует максимальной концентрации материальных ресурсов. Сейчас в подавляющем большинстве хозяйств ресурсов − удобрений, топлива, семян, средств защиты растений − накоплено соответственно к необходимости», − подытожил глава ведомства.