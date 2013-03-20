Эксперты отрицают автоматическое удорожание авто после введения спецпошлин

Глава наблюдательного совета ЧАО «Еврокар» Олег Боярин констатирует, что повышение пошлин на импортные авто должно создать экономические предпосылки для развития в Украине производства тех марок авто, которые сегодня импортируются. По его словам, эту долю рынка могут занять 5-6 крупных производителей, сообщает РБК-Украина.

«Что касается волнующего всех вопроса повышения цен на автомобили. Кроме как спекулятивным данное утверждение назвать нельзя, это своего рода способ манипуляции общественным мнением не имеющий ничего общего с реальным положением дел. Переходя из плоскости необоснованных заявлений в плоскость фактов и цифр можно с уверенностью утверждать, что с момента снижения пошлин на автомобили с 25 до 10% в связи с вступлением Украины в ВТО в 2008 году цены на авто все эти четыре с лишним года только росли, при этом рост цен в среднем составляет около 12%», - сказал Боярин.

В то же время, по его словам, в России с уровнем тарифной защиты в 25% цены на автомобили не только не выше, а в большинстве случаев даже ниже в среднем на 5% чем аналогичные модели в Украине. Таким образом, по мнению Боярина, утверждение о том, что импортные пошлины способны обвалить рынок, мягко говоря, преувеличено.

«Коэффициент их влияния на конечную стоимость для потребителя, исходя из вышеизложенного, мал, в то время, как основным фактором ценообразования на рынке была и остается цена производителя. Таким образом, применение дополнительных тарифных мер приведет скорее к снижению прибыли импортного производителя и его маржи с целью сохранения конкурентоспособности его продукции, нежели к росту цен на рынке», - отметил глава набсовета Еврокар.

Боярин подчеркивает, что повышение пошлин должно создать экономические предпосылки для развития в Украине производства тех марок авто, которые сегодня импортируются.

«И если, по нашим прогнозам, к 2020 году объем продаж авто на отечественном рынке достигнет 734 тыс. автомобилей в год при существующих производственных мощностях на 420 тыс. авто в год, открывается потенциал для еще 314 тысяч. Эту долю рынка могут занять 5-6 крупных производителей, выпускающих продукцию не только для Украины, но и для других стран», - сказал эксперт.

Он считает, что Украина менее активно защищает своих производителей, чем другие страны. По его словам, государства - члены ВТО могут применять защитные меры и возбуждать спецрасследования в случае падения национального производства, это обычная и весьма распространённая практика.

Напомним, что ранее Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) опубликовала свое решение ввести спецпошлину на новые импортные машины. Она составит 6,46% на автомобили с двигателем от 1 до 1,5 литров и 12,95% для автомобилей с двигателем от 1,5 до 2,2 литров. Решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

Министерство экономического развития и торговли констатирует, что применение спецпошлин положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, даст ему возможность облегчить процесс экономического приспособления к условиям конкуренции и приведет к устранению влияния диспропорций в торговле, возникших вследствие условий импорта в Украину автомобильной продукции.