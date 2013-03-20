Поляк вез в Украину контрабандных кроссовок и турбин на 400 тысяч

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы.

В частности, как отмечается в сообщении, грузовой автомобиль «Вольво» польской регистрации без груза прибыл в пункт пропуска «Ягодин-авто». Информацию о возможном незаконном перемещении товаров на этом автомобиле пограничники получили накануне от сотрудников СБУ в Волынской области. Поэтому было инициировано проведение совместного с таможенниками углубленного досмотра грузовика.

В результате проверки в двух отсеках цистерны для перевозки патоки было обнаружено 706 пар новой обуви фирмы «Ессо» и 23 турбины для легковых автомобилей.

Общая сумма изъятого товара составила более 400 тыс. грн.