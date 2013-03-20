Поляк вез в Украину контрабандных кроссовок и турбин на 400 тысяч
12:52, 20 марта 2013Общество
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На Волыни пограничники изъяли у гражданина Польши контрабандного товара на сумму более 400 тыс. грн.
О контрабанде из Польши сообщила СБУ / Фото: Telegraf.by
Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы.
В частности, как отмечается в сообщении, грузовой автомобиль «Вольво» польской регистрации без груза прибыл в пункт пропуска «Ягодин-авто». Информацию о возможном незаконном перемещении товаров на этом автомобиле пограничники получили накануне от сотрудников СБУ в Волынской области. Поэтому было инициировано проведение совместного с таможенниками углубленного досмотра грузовика.
В результате проверки в двух отсеках цистерны для перевозки патоки было обнаружено 706 пар новой обуви фирмы «Ессо» и 23 турбины для легковых автомобилей.
Общая сумма изъятого товара составила более 400 тыс. грн.
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